Токаев предложил провести досрочные выборы президента Казахстана

Президент Казахстана Токаев заявил о желании провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы.

В четверг, 1 сентября 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания к народу страны заявил о том, что готов сократить срок своих полномочий и организовать этой осенью внеочередные выборы главы государства.

Также Токаев считает необходимым внести изменения в Конституцию Казахстана, ограничив время нахождения президента на посту одним семилетним сроком, вместо действующего в настоящее время права избирать одного и того человека на два пятилетних срока.