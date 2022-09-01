В Москве умер вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов
В ЦКБ сообщили о смерти председателя совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Равиля Маганова.
В четверг, 1 сентября 2022 года, пресс-служба Центральная клиническая больница Москвы сообщила, что глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов скончался в возрасте шестидесяти восьми лет.
Отмечается, что тело вице-президента с характерными для падения с большой высоты травмами было найдено под окнами ЦКБ. На месте работают компетентные органы, выясняющие все обстоятельства случившегося.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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