В Москве умер вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов

В ЦКБ сообщили о смерти председателя совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Равиля Маганова.

В четверг, 1 сентября 2022 года, пресс-служба Центральная клиническая больница Москвы сообщила, что глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов скончался в возрасте шестидесяти восьми лет.

Отмечается, что тело вице-президента с характерными для падения с большой высоты травмами было найдено под окнами ЦКБ. На месте работают компетентные органы, выясняющие все обстоятельства случившегося.