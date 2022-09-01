Леонардо Ди Каприо закрутил роман с украинской моделью
Совсем недавно актер расстался со своей девушкой Камилой Морроне, а теперь стало известно. что он встречается с блогершей и моделью Марией Береговой
Оказывается, новый роман Леонардо закрутил еще в июле, но известно о нем стало только сейчас. Ди Каприо и украинскую блогера и модель Марию Береговую видели вместе в Сан-Тропе, сообщает КП.
22-летняя девушка - дочь влиятельного украинского бизнесмена, наследница фармацевтического бизнеса. Мария выросла в Швейцарии, сейчас она учится в бизнес-школе в Лондоне. У красавицы много подписчиков в соцсетях, которые наблюдают за ее богатой жизнью в Европе.
Папарацци сфотографировали Марию вместе с Леонардо на яхте в районе Лазурного берега.
Мария уже побывала замужем - за 30-летним арабским бизнесменом, который занимается недвижимостью и модой в Монако. Экс-муж Марии Абдельхафид – внук самого министра внутренних дел Муаммара Каддафи.
Леонардо Ди Капиро и модель Камила Морроне были вместе более пяти лет. 47-летний артист бросил девушку в канун ее 25-летия.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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