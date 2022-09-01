Киев заслал в район Запорожской АЭС 60 диверсантов и бомбил место встречи миссии МАГАТЭ

Москва обвиняет украинскую армию в том, что она заслала группу «диверсантов» к Запорожской АЭС в день посещения станции миссией МАГАТЭ.

ВС РФ в четвер (1 сентября) обвинила Киев в отправке группы диверсантов в район Запорожской АЭС в день визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Около 6 часов утра (03:00 мск) две группы диверсантов украинской армии численностью до шестидесяти человек высадились с семи катеров (...) в трех километрах северо-восточнее АЭС в Запорожье», - говорится в сообщении Минобороны России. ВС России предприняты меры по уничтожению диверсантов.

Минобороны России обвинило ВСУ в артиллерийском обстреле «точки встречи» миссии МАГАТЭ возле АЭС. Представители администрации Запорожской области также обвинили Украину в бомбардировке Энергодара.

В Telegram представитель ВГА Владимир Рогов заявил, что в результате обстрела украинской артиллерией жилых кварталов Энергордара трое мирных жителей были убиты и еще один ранен. Он опубликовал фотографии поврежденных зданий.

Киев также накануне обвинил россиян, которые контролируют Энергодар и электростанцию, в том, что они бомбили город с намерением возложить ответственность на украинские силы.