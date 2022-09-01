Над Запорожской АЭС в Энергодаре были сбиты три украинских дрона-камикадзе

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении украинских дронов-камикадзе над территорией Запорожской АЭС в Энергодаре.

Пресс-служба российского оборонного ведомства рассказала, что ночью, 31 августа 2022 года, украинская сторона предприняла попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов с интегрированной боевой частью.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что все три дрона-камикадзе ВСУ были нейтрализованы российскими средствами радиоэлектронной борьбы, два из которых упали на крышу учебно-тренировочного центра атомной электростанции в Энергодаре, однако никаких жертв и разрушений объектов ЗАЭС нет.