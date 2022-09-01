Токаев заявил, что осенью 2022 года в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы

Это заявление действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал в своем очередном послании к народу страны.

По словам главы государства, мандат президентского срока следует сократить до одного. При этом Токаев полагает, что срок полномочий главы государства необходимо увеличить до семи лет (в настоящее время он составляет пять лет).

Внеочередные выборы президента Казахстана, как заявил Токаев, состоятся уже предстоящей осенью. А в первой половине 2023 года пройдут выборы в нижнюю палату парламента (Мажилис), а также в местные представительные органы (маслихаты).

Также действующий президент Казахстана подчеркнул, что в 2023 году в стране пройдет большая политическая перезагрузка, которая коснется всех без исключения ветвей власти.