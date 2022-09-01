Великобритания заявила что российские командные центры пострадали от интенсивных ударов украинских военных

Военные командные центры Владимира Путина на Украине подвергаются интенсивным ударам с большой дальности, поскольку его силы отброшены контратакой, заявили в четверг руководители британских оборонных ведомств.

Они подчеркивают, что украинские войска укрепляют свои позиции в некоторых районах вдоль линии фронта на юге страны.

В своей последней разведывательной сводке Министерство обороны в Лондоне сообщило: “В течение 30-31 августа 2022 года украинские Вооруженные силы продолжали наступательные операции на юге Украины, поддерживаемые интенсивными ударами с большой дальности по российским командным пунктам и местам материально-технического обеспечения по всей оккупированной зоне”.

На брифинге добавлено: “Министерство обороны Украины также опубликовало видеозапись украинских самолетов, эксплуатирующих высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этих видов оружия, которые предназначены для обнаружения и уничтожения радаров.