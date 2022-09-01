Тайвань сбил беспилотник, демонстрируя риск эскалации отношений с Китаем

Тайвань сбил гражданский беспилотник после нескольких недель жалоб на вторжения беспилотных летательных аппаратов из Китая, что является признаком того, что Тайбэй сопротивляется попыткам Пекина вторгнуться на его территорию.

Тайваньские войска сбили беспилотник недалеко от острова Кинмэнь около полудня в четверг после того, как попытки отразить его потерпели неудачу, согласно заявлению гарнизона на удерживаемом Тайбэем форпосте недалеко от Китая.

Это последовало за инцидентами во вторник и среду, в ходе которых Тайвань произвел предупредительные выстрелы и сигнальные ракеты по гражданским беспилотникам, приблизившимся к его прибрежным островам.

Тайваньские военные пытаются подтвердить ограничения китайского присутствия на своей территории после того, как Нэнси Пелоси стала первым спикером Палаты представителей США за четверть века, посетившим демократически управляемый остров. Президент Тайваня Цай Иньвэнь в своей речи во вторник призвал военных выработать решительный ответ на кампанию давления Китая, не провоцируя дальнейшую эскалацию.