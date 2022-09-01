Bloomberg: Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения «Восток-2022» Индию и Китай
Обозреватели Bloomberg заявили, что Путин бросил вызов Западу, пригласив принять участие в стратегических учениях «Восток-2022» Индию и Китай.
1 сентября американское издание Bloomberg заявило о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин всего одним манёвром бросил вызов всему Западному миру, в ответ на попытки США и европейских стран изолировать Россию.
Обозреватели интернет-издания уверены, что Путин, пригласив Китай и Индию принять участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», противодействует попыткам западных стран убрать Россию с мировой арены и доказывает их безуспешность.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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