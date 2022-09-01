Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину
Бывший посол Венгрии в США и Североатлантическом альянсе Андраш Симони заявил, что недружественная позиция премьер-министра страны Виктора Орбана представляет опасность для Европы и Киева.
По словам бывшего дипломата, Орбану плевать на Украину. Как считает политик, Евросоюзу и НАТО не следует игнорировать подобное отношение венгерского премьера к ситуации на Украине. Симони подчеркнул, что европейские власти и Североатлантический альянс не воспринимают всерьез слова и позицию Орбана, и это является ошибкой.
Однако, по словам источников издания Politico, в некоторых европейских столицах разделяют позицию Орбана, поскольку попросту устали от затягивания конфликта, боевых действий, а также опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители и скачка инфляции. При этом издание подчеркивает, что Будапешт ценит отношения с Москвой, в то время как Украина ему безразлична.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину
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