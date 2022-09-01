Короткие перерывы могут снизить усталость в повседневной работе, убеждены авторы исследования

Минимум несколько секунд и максимум десять минут: именно столько длятся так называемые микропаузы, которые, согласно исследованию, могут положительно влиять на самочувствие людей.

Короткие перерывы могут снизить усталость в повседневной работе или учебе и повысить уровень энергии, пишет команда под руководством Патрисии Албулеску из Западного румынского университета Тимишоара (Тимишоара) в специализированном онлайн-журнале «PLOS ONE».

Для исследования исследователи оценили 22 исследования по этому вопросу в рамках метаанализа. Результаты показали, что после микроперерывов люди чувствовали себя более энергичными и менее уставшими. Анализ не дал четких результатов относительно того, продуктивнее ли работа после перерыва или нет. Однако производительность как минимум не снизилась, сообщает команда.

«Эти микроперерывы на самом деле используются не для расслабления, а для предотвращения переутомления», — объясняет психолог Фридхельм Нахрейнер, председатель Общества исследований в области промышленной, экономической и организационной психологии, не участвовавший в исследовании. По его словам, поэтому микроперерывы также влияют на производительность. Поэтому перерывы не следует делать слишком поздно.

Его критика исследования: авторы оценили слишком мало исследований и не приняли к сведению стандартную литературу. Он также жалуется, что участники исследования сами оценивали уровень своей энергии и усталости.

«Авторы не проводят четкого различия между усталостью и воспринимаемой усталостью», — говорит исследователь о рабочем времени.

Сами авторы исследования поясняют, что помимо энергии и усталости в будущем придется анализировать и другие состояния ума, такие как страх или напряжение. Кроме того, по их собственным заявлениям, они не смогли ответить, когда и как долго в идеале должен был бы состояться микроперерыв. По словам Нахрейнера, это вообще невозможно исследовать.

«Некоторым людям не нужен перерыв так быстро, в то время как другим он нужен раньше и дольше», — объясняет исследователь рабочего времени. «Пять минут на всех — это, например, ерунда».

По словам авторов исследования, у многих сотрудников до сих пор есть ощущение, что перерывы могут восприниматься как «контрпродуктивное поведение».

Поэтому с учетом положительных эффектов они выступают за то, чтобы руководители активно поощряли своих сотрудников делать микроперерывы в будущем.

Даже в повседневной университетской жизни короткие перерывы могут помочь студентам перезарядить свои батареи — например, на лекциях или при занятиях на компьютере.