Команда МАГАТЭ осуществит визит на Запорожскую АЭС несмотря на военную активность

Глава ядерного агентства ООН заявил, что наблюдается повышенная военная активность, поскольку колонна международных наблюдателей приближается к оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины.

“Но, взвесив все за и против и зайдя так далеко, мы не останавливаемся”, - заявил рано утром в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Россия и Украина обменялись обвинениями в обстрелах в соседнем районе Энергодара.

Российские туристы, вероятно, столкнутся с более жесткими препятствиями при въезде в Европейский Союз после того, как министры иностранных дел блока договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину.

Хотя новые правила не будут соответствовать полному запрету на выдачу виз, к которому призывают некоторые государства-члены, глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррель заявил, что эти меры “значительно сократят” количество въездных виз, выдаваемых гражданам России.