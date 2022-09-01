Йеллен оптимистична в отношении сделки по установлению предельных цен на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в среду, что она "оптимистично" относится к возможности международного соглашения об установлении ценового ограничения на экспорт российской нефти.

Официальный представитель США встретилась со своим британским коллегой, канцлером казначейства Надимом Захави, и отметила, что "Соединенное Королевство было ключевым союзником в работе G7 по установлению ценового ограничения на российскую нефть".

Лидеры "Большой семерки" развитых стран договорились в конце июня работать над введением потолка продаж сырой нефти, чтобы перекрыть военный бюджет Москвы, а также снизить мировые цены на энергоносители.

Йеллен заявила, что цель состоит в том, чтобы лишить Владимира Путина средств для продолжения войны на Украине и поддержки российской экономики.

Представитель G7 в конце прошлого месяца объяснил, что максимальная цена останется выше себестоимости добычи, поэтому для Москвы не имеет экономического смысла отказывать в поставках нефти странам-импортерам.