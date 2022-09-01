По словам мэра, Россия обстреляла заранее согласованный маршрут до Запорожского завода

Сегодняшняя миссия ООН по ядерному надзору для инспекции Запорожской АЭС может оказаться под угрозой срыва, поскольку Россия обстреливает заранее согласованный маршрут до объекта, заявляют украинские официальные лица.

Ранее этим утром мы сообщали, что, по словам украинских официальных лиц в регионе, контролируемый Россией город Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция, подвергся нападению.

Глава областной государственной администрации Запорожской области теперь заявляет, что российские войска обстреливают заранее согласованный маршрут, по которому чиновники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны были добраться до атомной станции.

Незадолго до 8.30 утра в четверг Александр Старух опубликовал обновление в своем Telegram-канале, в котором говорится:

Русские обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжать движение по соображениям безопасности.

Украина продолжает прилагать усилия для организации безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Мы требуем, чтобы Российская Федерация прекратила провокации и предоставила МАГАТЭ беспрепятственный доступ к украинскому ядерному объекту”.