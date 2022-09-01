Бузова на празднике День знаний со звёздами в Кремле дала школьникам дельный совет

Ольга Бузова стала участницей праздничной программы "День знаний со звездами в Кремле". Прямо со сцены знаменитость обратилась к школьникам.

Экс-ведущая скандального шоу "Дом-2" Ольга Бузова, будучи участницей празника "День знаний со звёздами в Кремле", посоветовала детям и подросткам побольше времени уделять учебе.

Звезда экрана и сцены уверяет, что в будущем у них будет меньше возможностей и времени для получения новых знаний.

"Пятый канал цитирует знаменитость: "Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Потом времени не будет. Работа, дети, пеленки, потом вы будете своих детей водить в школу. И не будет времени на знания, не будет времени книжку почитать".

Певица добавила, что именно в школьные годы память развивается максимально, по этой причине, чтобы все запомнить к 30 годам, нужно тренироваться с 1 класса.

Бузова пожелала московским ученикам хороших оценок и жизни без стрессовых ситуаций.

Ранее артистка ранее рассказывала, что читать и писать умела уже в очень раннем возрасте. Она делала успехи в учёбе, что позволило будущей звезде поступить в Санкт-Петербургский государственный университет.