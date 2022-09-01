Актриса Юлия Ауг вернулась в Россию на заработки после громкой критики в адрес СВО

Журналист Михаил Шахназаров, ссылаясь на свой источник, сообщил о возвращении актрисы Юлии Ауг в Россию, и подготовке ее к спектаклям.

«Источник сообщает, что Юлия Ауг в Москве. Готовится к новым спектаклям, к новым победам», — написал он в своем Telegram-канале.

Актрису в среде патриотов именуют не иначе, как «русофобкой» за ее резкие высказывания против спецоперации на Донбассе.

Она некоторое время провела в Таллине, после особенно острой критики в свой адрес.

Шахназаров в ярости задался резонным вопросом:

Понимаю, наглость, и хамство у неё явно не приобретённые. Но почему ей можно всё, а на ту же Асмус завели уголовку?.

Он напоминает своим подписчикам о том, как Юлия высказывалась насчёт специальной военной операции России по денацификации Украины.

Как она рассказывала, что памятники павшим в Великой Отечественной войне “нужно было снести ещё в 90-е”.