Актриса Юлия Ауг вернулась в Россию на заработки после громкой критики в адрес СВО
Журналист Михаил Шахназаров, ссылаясь на свой источник, сообщил о возвращении актрисы Юлии Ауг в Россию, и подготовке ее к спектаклям.
«Источник сообщает, что Юлия Ауг в Москве. Готовится к новым спектаклям, к новым победам», — написал он в своем Telegram-канале.
Актрису в среде патриотов именуют не иначе, как «русофобкой» за ее резкие высказывания против спецоперации на Донбассе.
Она некоторое время провела в Таллине, после особенно острой критики в свой адрес.
Шахназаров в ярости задался резонным вопросом:
Понимаю, наглость, и хамство у неё явно не приобретённые. Но почему ей можно всё, а на ту же Асмус завели уголовку?.
Он напоминает своим подписчикам о том, как Юлия высказывалась насчёт специальной военной операции России по денацификации Украины.
Как она рассказывала, что памятники павшим в Великой Отечественной войне “нужно было снести ещё в 90-е”.
Опубликовано: Тарас Медведев
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