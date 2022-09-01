Сельские жители отваживаются на змей и голод, чтобы защитить землю в затопленном Пакистане

Деревня Карим Бахш на юге Пакистана почти полностью затоплена водой после муссонных дождей - почти не осталось ни одного стабильного здания для укрытия, силосы для пшеницы пусты, а ядовитые змеи представляют постоянную угрозу.

Но в отличие от десятков тысяч людей, которые покинули свои затопленные дома, деревни и поселки по всей стране, несколько семей здесь отказались уезжать.

Не имея официальных документов на собственность, многие жители обеспокоены тем, что, если они снимут жилье, оппортунисты захватят их землю, на которой их семьи жили в течение нескольких поколений.Помощь, доставляемая на лодке благотворительными организациями, является единственным спасательным кругом для тех, кто не может или не хочет покидать Карим Бахш.

Деревня была осаждена мутными паводковыми водами, простирающимися в некоторых местах более чем на километр.

Жители деревни собрались на нескольких сухих участках земли, чтобы дождаться лодки, которой управляет Фонд "Алхидмат" - пакистанская гуманитарная организация, - когда она пробиралась по пояс в воде на улицах.