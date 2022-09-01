Григорий Лепс огорошил заявлением о завершении своей музыкальной карьеры

Певец, который минувшим летом отметил свое 60-летие, много десятилетий оставался одной из самых ярких звезд российской эстрады.

Как сообщает сайт ОСН, артист считает такой возраст подходящим для того, чтобы завершить карьеру в шоу-бизнесе.

Накануне Григорий Лепс рассказал. что не собирается петь на сцене «до последнего». Певец намекнул, что в скором времени оставит музыкальную карьеру, и посвятит себя своей семье.

К слову, в сентябре у артиста ожидается прибавление: дочь Инга родит Лепсу внука.

«Есть много примеров, когда люди преклонного возраста, которые уже не могут петь, но все равно не оставляют таких попыток. Думаю, что мне этого не нужно», — цитирует артиста портал «Узнай все».

У Лепса запланировано выступление на сцене Crocus City Hall на 11 и 19 ноября 2022 года.

Концерты состоятся в рамках юбилейного тура исполнителя, который посвящен его 60-летию. Не исключено, что грядущие выступления Григория Лепса и поставят точку в его карьере.