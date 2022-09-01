Шварценеггер заявил, что считает Горбачева «героем и другом»
Культовый актер, экс-губернатор штата Калифорния высказался в связи со смертью первого президента Советского Союза.
Арнольд Шварценеггер прокомментировал уход из жизни Михаила Горбачева. Звезда Голливуда подчеркнул, что всегда считал российского политического и государственного деятеля героем и товарищем.
«Михаил Горбачев - один из моих героев, я имел честь и удовольствие повстречать его. Мне невероятно повезло назвать его другом. Мы можем извлечь большой урок из его фантастической жизни», – цитирует запись на странице Арнольда в Twitter ОСН.
Об уходе из жизни Михаила Горбачева СМИ сообщили 30 августа. Советский и российский политический деятель скончался на 92-м году жизни в результате тяжелой продолжительной болезни.
Ранее Общественная служба новостей передала заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, который 31 августа отметил: Михаил Горбачев навсегда войдет в историю России.
«Горбачев хотел искренне верить, что холодная война завершится, и наступит вечный романтический период с Америкой, однако это не оправдалось», — подчеркнул Песков.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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