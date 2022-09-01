Певица Мадонна поделилась секретами успеха в жизни и карьере

Певица Мадонна несмотря на свой уже немолодой возраст умудряется держать себя в прекрасной форме. При этом у нее есть секрет, который помогает ей держаться на протяжении всей жизни - это секс.

На своем YouTube канале звезда поделилась своими секретами молодости красоты. Как оказалось секрет довольно прост - она просто одержима сексом, который она мило назвала «любимой одержимостью».

Из-за того, что она им много занимается, это ей позволяет держать все тело в тонусе, а также разгружать нервную систему во время сложных моментов в жизни и при перегрузках.

В общей сложности звезда ответила на 50 вопросов, которые поклонники оценили как очень откровенные и честные.

«Я очень хочу, чтобы это поколение оценило Мадонну по достоинству»,— написал пользователь Chris fernando.

Мадонна начала свою деятельность еще в 1979 году, во время выступления перед продюсерами с рождественской песней «Jingle Bells».