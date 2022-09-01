Первая в Косово теплоэлектростанция на биомассе работает на древесных отходах и обрезках винограда
На окраине Гьякова на юго-западе Косово, начала работать первая электростанция, работающая на биомассе, которая обеспечивает теплом и ограниченной электроэнергией 2000 частных домохозяйств, государственных учреждений и предприятий.
За обычным фасадом четырех неприметных зданий серого цвета спрятана ультрасовременная теплоэлектростанция. Установка, которая начала работать в этом году, полностью работает на одном из самых богатых источников энергии в регионе: остаточной биомассе в виде биоразлагаемых отходов, таких как обрезки винограда и древесные отходы.
ЕС и муниципалитет Гьякова профинансировали строительство завода на сумму 15 миллионов евро (чуть менее 15 миллионов долларов). На эти деньги были куплены два тепловых котла, которые по сути являются печами, и паровая турбина комбинированной теплоэнергетики. Последний преобразует пар в электричество. Тем временем Швейцарское экономическое сотрудничество выделяет 5 миллионов евро на замену и реконструкцию районной сети теплоснабжения.
Опубликовано: Силивончик Алина
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