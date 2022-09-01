Владимир Соловьев спросил и сам ответил, зачем вернулась Пугачева

В эфире своей программы «Соловьев LIVE» на YouTube пропагандист Соловьев набросился на Пугачеву, которая недавно вернулась в Россию после отъезда за рубеж.

Соловьев откровенно высказал свое недовольство возвращением примадонны, и на свой вопрос «Зачем вернулась?» сам же и ответил.

«Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?», – задал риторические вопросы пропагандист.

Пугачева, к слову по возвращению пообещала «навести порядок в головах», правда не указала, кому принадлежат эти самые головы.