Владимир Соловьев спросил и сам ответил, зачем вернулась Пугачева
В эфире своей программы «Соловьев LIVE» на YouTube пропагандист Соловьев набросился на Пугачеву, которая недавно вернулась в Россию после отъезда за рубеж.
Соловьев откровенно высказал свое недовольство возвращением примадонны, и на свой вопрос «Зачем вернулась?» сам же и ответил.
«Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?», – задал риторические вопросы пропагандист.
Пугачева, к слову по возвращению пообещала «навести порядок в головах», правда не указала, кому принадлежат эти самые головы.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
После ошибки оператора криптообменника австралиец прикарманил 10,5 млн долларов
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Лавров предостерег Молдавию от действий против миротворцев в Приднестровье
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину