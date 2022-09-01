Стало известно, куда исчез популярный певец Витас

Витас принес себе славу, распевая в четыре октавы различные популярные композиции, про него говорили, что ему делали операцию для такого талантливого пения.

А некоторое время назад Виталий Грачев (Витас) просто пропал из виду и не появлялся ни на одной сцене, ни на концертной, ни на телевизионной.

Издание «Киноафиша» смогло пролить свет на дальнейшую судьбу популярного артиста, поклонники которого его уже даже похоронили.

«Он стал настоящим семьянином и воспитывает вместе с супругой Светланой Гранковской троих детей: старшую дочку Аллу, сына Максима и малышку Алису, которая появилась на свет в прошлом году. Изредка он дает концерты в России для преданных фанатов и надеется еще раз объездить с гастролями Китай», — сообщает издание.

О том, что у Витаса родился тертий ребенок, напомним, стало известно в мае 2021 года. Новорожденную Алису супруги долгое время скрывали от прессы.