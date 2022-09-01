Лепс объявил, что уходит со сцены после юбилейного тура

Григорий Лепс радовал поклонников своим творчеством долгие годы. 60 лет исполнитель считает возрастом, когда нужно остановиться.

16 июля известному музыканту Григорию Лепсу исполнилось 60 лет. Артист уверен, что пришло время для завершения карьеры в шоу-бизнесе.

На днях певец признался, что не будет выступать на сцене "до последнего вздоха". Лепс говорит, что вскоре оставит музыкальную карьеру, посвятив всего себя семье.

Напомним, что его дочь Инга должна родит артисту внука уже в сентябре текущего года.

Портал "Узнай всё" передаёт слова звезды сцены: "Есть множество примеров, когда довольно пожилые люди, преклонного возраста, которые не могут петь, все равно пытаются это сделать. Я думаю, что мне не нужно этого".

11 и 19 ноября Лепс выступит на сцене Crocus City Hall. Данные концерты приурочены к юбилейному туру исполнителя. Эти выступления, видимо, станут финальными в его карьере.