Антон Красовский обозвал Гудкова чучелом после выпуска пародии на песню «Я — русский»

Журналист Антон Красовский раскритиковал пародию юмориста Александра Гудкова «Я — узкий», на популярный, патриотический трек Ярослава Дронова, известного как SHAMAN – «Я- русский».

Внимание Гудкова привлекла песня «Я русский». Он сделал пародию на нее, сняв комикс. Многие пользователи оценили специфический юмор артиста, а другие усмотрели в нем оскорбление русской культуры.

Красовский тоже не молчал. В Telegram-канале он жестко высказался о творчестве юмориста.

«Какое невероятное чучело этот Гудков, конечно!» — написал журналист.

Клип Гудкова за два дня посмотрели почти 700 тысяч пользователей. В ролике голограмма юмориста ходит по полям и поет о пользе тесноты.