Антон Красовский обозвал Гудкова чучелом после выпуска пародии на песню «Я — русский»
Журналист Антон Красовский раскритиковал пародию юмориста Александра Гудкова «Я — узкий», на популярный, патриотический трек Ярослава Дронова, известного как SHAMAN – «Я- русский».
Внимание Гудкова привлекла песня «Я русский». Он сделал пародию на нее, сняв комикс. Многие пользователи оценили специфический юмор артиста, а другие усмотрели в нем оскорбление русской культуры.
Красовский тоже не молчал. В Telegram-канале он жестко высказался о творчестве юмориста.
«Какое невероятное чучело этот Гудков, конечно!» — написал журналист.
Клип Гудкова за два дня посмотрели почти 700 тысяч пользователей. В ролике голограмма юмориста ходит по полям и поет о пользе тесноты.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
После ошибки оператора криптообменника австралиец прикарманил 10,5 млн долларов
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину