Клара Новикова похвалила команду «Уральских пельменей» за хороший русский юмор

Клара Новикова одна из участников комедийного шоу «Аншлаг» высказала мнение о качестве юмора на современной сцене и похвалила ребят из «Уральских пельменей» за хорошие и интересные шутки.

Звезда поделилась, что сейчас хорошего юмора мало где найти, особенно на телевидении, которое стало более разобщенным и нацеленным на нецензурную сторону.

Однако есть некоторые передачи, которые заслуживают уважения. К ним относится программа «Уральские пельмени». Клара Новикова считает их юмор действительно качественным, о чем она и поделилась в своем интервью.

Она призналась, что с удовольствием смотрит их передачу, и что их юмор носит русский дух, который так важен.

Основной особенностью артистка назвала доброту, чуткость и развитие русской концепции, чего так не хватает многим комедиантам.

При этом она раскритиковала сериал «СашаТаня», который она назвала низкосортным, а также отметила отсутствие хороших шуток.