Клара Новикова похвалила команду «Уральских пельменей» за хороший русский юмор
Клара Новикова одна из участников комедийного шоу «Аншлаг» высказала мнение о качестве юмора на современной сцене и похвалила ребят из «Уральских пельменей» за хорошие и интересные шутки.
Звезда поделилась, что сейчас хорошего юмора мало где найти, особенно на телевидении, которое стало более разобщенным и нацеленным на нецензурную сторону.
Однако есть некоторые передачи, которые заслуживают уважения. К ним относится программа «Уральские пельмени». Клара Новикова считает их юмор действительно качественным, о чем она и поделилась в своем интервью.
Она призналась, что с удовольствием смотрит их передачу, и что их юмор носит русский дух, который так важен.
Основной особенностью артистка назвала доброту, чуткость и развитие русской концепции, чего так не хватает многим комедиантам.
При этом она раскритиковала сериал «СашаТаня», который она назвала низкосортным, а также отметила отсутствие хороших шуток.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
После ошибки оператора криптообменника австралиец прикарманил 10,5 млн долларов
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину