Основатель тайваньского производителя микросхем United Microelectronics Corp. изложил планы по финансированию военной подготовки миллионов “гражданских воинов” на Тайване для борьбы с любым потенциальным китайским вторжением.

Роберт Цао, который ушел с поста председателя UMC в 2006 году, заявил на брифинге в четверг в Тайбэе, что он пожертвует 1 миллиард новозеландских долларов (32,8 миллиона долларов), чтобы помочь обучить 3 миллиона гражданских солдат в сотрудничестве с военными и дополнительно 300 000 опытных стрелков.

Эти средства являются частью обещания в размере 3 миллиардов новозеландских долларов, которое он дал в августе, чтобы помочь Тайваню защитить себя от все более воинственного Китая.

“Учитывая историю зверств Коммунистической партии Китая против собственного народа и ее жестокое господство над такими людьми, как уйгуры, которые даже не являются китайцами, угрозы КПК только разожгли среди тайваньского народа горькую ненависть к этому угрожающему врагу и общую решимость сопротивляться”, - сказал Цао в заявлении. подготовленное заявление.

Одетый в пуленепробиваемый жилет на протяжении всего брифинга, 75-летний мужчина также объявил, что отказывается от своего сингапурского паспорта и возвращается к тайваньскому гражданству, от которого он отказался в 2011 году.