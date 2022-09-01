AFP: На Украине убит британский врач доброволец Крейг Макинтош
Британец, приехавший в Украину в качестве врача-добровольца, был убит, по заявлению его семьи, сделанному в рамках краудфандинговой кампании по репатриации его тела.
Крейг Макинтош из Тетфорда на востоке Англии был убит 24 августа в бою, сообщила его сестра Лорна на платформе «GoFundMe», не сообщая подробностей об обстоятельствах его смерти.
Со своей стороны, пресс-секретарь британского МИДа подтвердил в четверг, 1 сентября, агентству AFP, что намерен «помочь семье британца, погибшего в Украине, и поддерживать связь с местными властями».
«Пожалуйста, помогите вернуть этого героя войны домой», — написала сестра жертвы, начиная свою кампанию по сбору средств ранее на этой неделе. «Наш брат смело вызвался поехать в Украину в качестве врача и помогать спасать жизни в этой раздираемой войной стране», — добавила она. «В разгар действия, помогая другим, он потерял свою жизнь. Этот альтруист сейчас в морге на Украине и нет возможности вернуть его домой».
По словам Лорны Макинтош, репатриация тела стоит около 4000 фунтов стерлингов (4600 евро). В четверг краудфандинговая кампания уже в значительной степени превысила цель: было собрано более 6500 фунтов стерлингов.
В феврале Великобритания посоветовала своим гражданам не ехать на Украину. Но все же за последние месяцы там были убиты несколько ветеранов британской армии и гуманитарных работников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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