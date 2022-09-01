Лукашенко представил первый белорусский компьютер, созданный на «Горизонте»

Президент Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал первый компьютер отечественного производства, созданный на «Горизонте».

1 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе открытого урока по случаю Дня знаний, проходящего во Дворце Независимости и транслируемого в учреждениях образования страны, представил первый белорусский компьютер, разработанный на базе холдинга «Горизонт».

Лукашенко честно признался, что в настоящее время в разработанном на «Горизонте» компьютере лишь двенадцать процентов белорусских составляющих, однако белорусский лидер отметил факт того, что остальные восемьдесят два процента были выбраны лучшими учёными Беларуси, которые «пошатались по всему миру» и нашли самые качественные импортные детали для первого отечественного ноутбука.