Лукашенко представил первый белорусский компьютер, созданный на «Горизонте»
Президент Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал первый компьютер отечественного производства, созданный на «Горизонте».
1 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе открытого урока по случаю Дня знаний, проходящего во Дворце Независимости и транслируемого в учреждениях образования страны, представил первый белорусский компьютер, разработанный на базе холдинга «Горизонт».
Лукашенко честно признался, что в настоящее время в разработанном на «Горизонте» компьютере лишь двенадцать процентов белорусских составляющих, однако белорусский лидер отметил факт того, что остальные восемьдесят два процента были выбраны лучшими учёными Беларуси, которые «пошатались по всему миру» и нашли самые качественные импортные детали для первого отечественного ноутбука.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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