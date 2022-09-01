Алла Пугачева привела Лизу и Гарри на линейку в элитную гимназию

Недавно Примадонна после полугодового отсутствия вернулась в Россию. Как выяснилось, на родину она прибыла вместе с детьми-двойняшками.

Лиза и Гарри учатся в элитной гимназии, которая находится в деревне Липки Одинцовского района в Подмосковье. До последнего было непонятно, придут на линейку 1 сентября звездные двойняшки, или нет.

Но, как сообщает СтарХит, брат и сестра, которые в этом году стали третьеклассниками, посетили мероприятие. Об этом в соцсетях рассказала главная марафонщица России Елена Блиновская, чьи наследники учатся в том же учебном заведении.

«Дети Пугачевой и Галкина на линейке. Даже вышли за грамотами, но родителей нет», — написала Блиновская в личном блоге.

Позже выяснилось, что детей все-таки сопровождала мама, просто Примадонна не заходила в школу, а предпочла спрятаться от посторонних глаз.

Их отец, как известно, сейчас гастролирует с концертами по миру. 46-летний шоумен не может выступать в России, здесь он лишился крупных проектов, тогда как учеба Лизы и Гарри стоит недешево.

В частности, год назад образование двоих детей стоило их звездным родителям 3 миллиона рублей. А теперь плата увеличилась на 360 тысяч.