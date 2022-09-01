32-летняя подруга Ксении Бородиной тайно расписалась с 20-летним хоккеистом

Участница «Фабрики звезд-6», ведущая Юлия Лысенко стала женой спортсмена Василия Пономарева.

Юлия Лысенко вышла замуж за 20-летнего хоккеиста еще в середине августа, однако новость сообщила только сейчас, сообщает СтарХит.

«18.08.2022 — это наше лето. История настоящей любви!» — так написала в свом личном блоге 32-летняя молодая жена. Публикацию сразу прокомментировала ее подруга Ксения Бородина. «Меня на фото не хватает. Ну ладно...» — написала телеведущая.

Пользователи Сети тоже поздравили новобрачных. Они назвали их "шикарной парой", пожелали всем "верить в чудеса", а также "никогда не грустить и не ссориться".

Невеста поблагодарила всех за теплые слова и написала лучшей подруге: «Спасибо! Ксюш, тебя в жизни не хватает. Завтра созвон».

Юлия уже была замужем - за бизнесменом Александром Кравцовым, женщина родила ему двух дочерей: Полину и Арину. Сообщается. что новый избранник уже нашел с девочками общий язык.

С бывшим супругом теледива не сумела сохранить дружеские отношения. По ее словам, Александр отвернулся не только от нее, но и от дочерей. «Я воспитываю детей одна. Отец девочек в их жизни не принимает никакого участия», — делилась ранее участница «Фабрика звезд-6».