Российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие взяли в плен троих украинских диверсантов, планирующих захват ЗАЭС.
1 сентября член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе рассказал, что российские солдаты взяли в плен троих украинских диверсантов из шестидесяти, которые этим утром предприняли попытку захватить территорию ЗАЭС в Энергодаре.
Рогов уточнил, что из двух украинских диверсионных групп, высадившихся на берегу Каховского водохранилища в трёх километрах от Запорожской атомной электростанции, продолжают сражение лишь двенадцать единиц личного состава.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов
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