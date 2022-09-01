Российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие взяли в плен троих украинских диверсантов, планирующих захват ЗАЭС.

1 сентября член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе рассказал, что российские солдаты взяли в плен троих украинских диверсантов из шестидесяти, которые этим утром предприняли попытку захватить территорию ЗАЭС в Энергодаре.

Рогов уточнил, что из двух украинских диверсионных групп, высадившихся на берегу Каховского водохранилища в трёх километрах от Запорожской атомной электростанции, продолжают сражение лишь двенадцать единиц личного состава.