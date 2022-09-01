Власти Бельгии сообщают о первой смерти от оспы обезьян

Эпидемия в основном затрагивает гей-сообщество, и большинство случаев передачи инфекции происходит во время полового акта.

По данным института общественного здравоохранения Sciensano, в Бельгии зарегистрирована первая смерть от обезьяньей оспы.

Согласно еженедельному отчету Института общественного здравоохранения Sciensano, на этой неделе в Бельгии зарегистрирована первая смерть пациента, страдающего обезьяньей оспой. По данным того же источника, по состоянию на 29 августа в этой стране с населением 11,5 млн человек было зарегистрировано «706 подтвержденных случаев оспы обезьян».

Среди этих пациентов, почти все страдавших кожными поражениями, «преимущественно в анально-генитальной области», 32 были госпитализированы, уточняет Sciensano, подчеркивая, что двое из них «имели основное иммунное расстройство».

«На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека с сопутствующими заболеваниями», — говорится в сообщении. Согласно информационной панели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой перечислены все подтвержденные случаи, по состоянию на 31 августа было зарегистрировано 50 496 случаев заболевания и 16 смертей в 101 стране и территории.

В Европе, где эпидемия появилась в мае, в Испании уже было зафиксировано две смерти пациентов с вирусом в конце июля, причем формально причинно-следственная связь там также не установлена. Эпидемия в основном затрагивает гей-сообщество, и большинство случаев передачи инфекции происходит во время полового акта. Но ВОЗ настоятельно подчеркивает необходимость избегать любой стигматизации конкретного сообщества, что может привести к тому, что его члены будут скрывать болезнь, не обращаться за лечением и продолжать ее распространять.

24 июля организация активировала наивысший уровень готовности, чтобы попытаться предотвратить распространение эпидемии и ее окончательное закрепление.

По данным ВОЗ, с конца августа распространение вируса в Европе начало замедляться, что подтверждается официальными данными в Бельгии (за последнюю неделю зарегистрировано 36 случаев против 47 за предыдущую).