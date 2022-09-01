Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени

По словам представителя МАГАТЭ, прибытие комиссии на Запорожскую АЭС откладывается на несколько часов из-за напряженной военной обстановки в регионе.

Сообщается, что членов комиссии без объяснения причин задержали на три часа на территории, подконтрольной украинским военным. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вынужден был вступить в личные переговоры с руководителями украинской армии для того, чтобы комиссия беспрепятственно могла прибыть на Запорожскую АЭС. Подчеркивается, что для генерального директора организации очень важно, чтобы это состоялось уже сегодня.

Комиссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС 1 сентября для того, чтобы оценить нанесенный ущерб, полученный атомной станцией в ходе обстрелов, а также чтобы предотвратить возможную ядерную аварию.