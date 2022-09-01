Роман Абрамович отдыхает с новой избранницей в Геленджике

Миллиардера земетили на прогулке в районе Толстого мыса, в его спутнице опознали начинающую актрису Сашу Корендюк.

Миллиардер Роман Абрамович был замечен на набережной Геленджика вечером 30-го августа. Как уточняет КП, бизнесмен прогуливался в компании брюнетки. Папарацци успели снять пару издалека, и фото разлетелось по сети.

На кадрах видно, что 55-летний Роман Абрамович одет в черные шорты, голубую рубашку. А на его молодой спутнице - белое платье. В девушке узнали Сашу Корендюк. О ней известно немногое. Как пишут СМИ, красавице 26 лет, она сыграла небольшую роль в комедийном сериале «Вы все меня бесите».

О целях приезда миллиардера в Краснодарский край не сообщается. Издание предполагает, что Абрамович мог посетить собственный отель, купленный в нынешнем феврале. Либо - приехать с целью договоров о новых сделках.

Ранее КП писала, что принадлежащая бизнесмену группа Millhouse купила в Геленджике отель-пансионат «Кристалл». Это здание ранее принадлежало Сергею Озерову, который был мэром с 1998-й по 2007-й годы.

Кроме этого, Абрамович намерен приобрести здесь самый большой аквапарк России. На эту тему шли переговоры, но об итогах пока ничего не известно.