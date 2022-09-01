244 миллиона детей в мире сегодня не пошли в школу

Из 244 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет, не посещающих школу, более 40%, или 98 миллионов, живут в странах Африки к югу от Сахары.

244 миллиона детей в мире до сих пор не ходят в школу, и эта цифра постоянно сокращается на протяжении более двадцати лет, но она по-прежнему вызывает беспокойство, сообщает ЮНЕСКО в четверг, 1 сентября.

«Никто не может принять эту ситуацию. Образование — это право, и мы должны сделать все, чтобы обеспечить соблюдение этого права для каждого ребенка», — говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле.

Из 244 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет, не посещающих школу, более 40%, или 98 миллионов, проживают в странах Африки к югу от Сахары, особенно в Нигерии (20,2 миллиона), Эфиопии (10,5), в Демократической Республике Конго (5,9) и в Кении (1,8).

В 2000 году больше школу не посещали чаще девочки, чем мальчиков (+2,5% в начальной школе, +3,9% в старшей школе). Теперь гендерный разрыв был «сведен к нулю», отмечает ЮНЕСКО, даже если «региональные различия сохраняются».