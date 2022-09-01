Северная Корея направит рабочих на оккупированный Россией восток Украины

Поскольку война на Украине длится уже седьмой месяц, Северная Корея намекает на свою заинтересованность в отправке строителей для помощи в восстановлении оккупированных Россией территорий на востоке страны.

Эта идея открыто поддерживается высокопоставленными российскими чиновниками и дипломатами, которые предвидят дешевую и трудолюбивую рабочую силу, которая может быть брошена в “самые тяжелые условия”, термин, который посол России в Северной Корее использовал в недавнем интервью.

Посол Северной Кореи в Москве недавно встретился с представителями двух поддерживаемых Россией сепаратистских территорий в Донбассе Украины и выразил оптимизм по поводу сотрудничества в “области трудовой миграции”, сославшись на ослабление пограничного контроля его страны.

Переговоры начались после того, как Северная Корея в июле стала единственной страной, помимо России и Сирии, признавшей независимость территорий Донецка и Луганска, что еще больше укрепило позиции России по конфликту на Украине.