Северная Корея направит рабочих на оккупированный Россией восток Украины
Поскольку война на Украине длится уже седьмой месяц, Северная Корея намекает на свою заинтересованность в отправке строителей для помощи в восстановлении оккупированных Россией территорий на востоке страны.
Эта идея открыто поддерживается высокопоставленными российскими чиновниками и дипломатами, которые предвидят дешевую и трудолюбивую рабочую силу, которая может быть брошена в “самые тяжелые условия”, термин, который посол России в Северной Корее использовал в недавнем интервью.
Посол Северной Кореи в Москве недавно встретился с представителями двух поддерживаемых Россией сепаратистских территорий в Донбассе Украины и выразил оптимизм по поводу сотрудничества в “области трудовой миграции”, сославшись на ослабление пограничного контроля его страны.
Переговоры начались после того, как Северная Корея в июле стала единственной страной, помимо России и Сирии, признавшей независимость территорий Донецка и Луганска, что еще больше укрепило позиции России по конфликту на Украине.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
После своего возвращения в Россию Алла Пугачева оскандалилась на школьной линейке
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Ежедневные занятия спортом могут навредить здоровью
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину