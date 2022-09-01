МИД России предостерегло Молдову от агрессивных действий в отношении своих миротворцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил власти Кишинева о серьезных последствиях за агрессивные действия в отношении миротворцев в Приднестровье.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров предостерёг официальные власти Молдовы от любых попыток создать угрозу для миротворцев в Приднестровье.

"Все должны чётко понимать, что любая агрессия в отношении наших миротворцев будет восприниматься как вторжение на территорию России, со всеми вытекающими последствиями", — заявил дипломат.

Российские миротворцы размещены в Приднестровье с 1992 года. Более 60% жителей региона составляют русские.