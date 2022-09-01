Цветение токсичных водорослей убивает рыбу в заливе Сан-Франциско
В последние дни гниющие туши полосатого окуня, скатов-летучих мышей и других рыб были выброшены на берег залива Сан-Франциско после того, как по всему району распространилось цветение токсичных водорослей.
Токсичное цветение началось в июле и распространилось на север до залива Сан-Пабло, примерно в 20 милях к северу от Сан-Франциско, и на юг до береговой линии округа Сан-Матео, сообщила организация защиты окружающей среды San Francisco Baykeeper.
Он определил виновника мутно-коричневых вод как вид водорослей под названием Heterosigma akashiwo.
“Это цветение продолжается уже больше месяца и охватывает залив Сан-Франциско, поэтому масштабы и продолжительность этого цветения беспрецедентны”, - сказал агентству Рейтер Джон Розенфилд, старший научный сотрудник Baykeeper.
Он обвинил в цветении очищенные сточные воды, содержащие азот и фосфор, сбрасываемые в залив примерно 40 центрами очистки сточных вод.
Опубликовано: Силивончик Алина
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