Цветение токсичных водорослей убивает рыбу в заливе Сан-Франциско

В последние дни гниющие туши полосатого окуня, скатов-летучих мышей и других рыб были выброшены на берег залива Сан-Франциско после того, как по всему району распространилось цветение токсичных водорослей.

Токсичное цветение началось в июле и распространилось на север до залива Сан-Пабло, примерно в 20 милях к северу от Сан-Франциско, и на юг до береговой линии округа Сан-Матео, сообщила организация защиты окружающей среды San Francisco Baykeeper.

Он определил виновника мутно-коричневых вод как вид водорослей под названием Heterosigma akashiwo.

“Это цветение продолжается уже больше месяца и охватывает залив Сан-Франциско, поэтому масштабы и продолжительность этого цветения беспрецедентны”, - сказал агентству Рейтер Джон Розенфилд, старший научный сотрудник Baykeeper.

Он обвинил в цветении очищенные сточные воды, содержащие азот и фосфор, сбрасываемые в залив примерно 40 центрами очистки сточных вод.