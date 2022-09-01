Казахстанский лидер добивается досрочных президентских выборов на 7-летний срок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы этой осенью и сократить президентский срок до одного семилетнего срока с нынешних двух пятилетних сроков.

В обращении к парламенту в четверг Токаев заявил, что будет баллотироваться на второй срок, а также предложил провести внеочередные парламентские выборы в первой половине 2023 года.

”Я предлагаю провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года“, - сказал Токаев, заявив, что необходимы меры для ”укрепления нашей государственности“ и ”поддержания импульса реформ" после того, как в январе центральноазиатская страна пережила политический кризис, в результате которого погибло 225 человек.

“Новый мандат доверия народа необходим для успешной реализации фундаментальных и всеобъемлющих реформ на пути к созданию справедливого Казахстана”, - сказал Токаев.

В 2024 году в Казахстане должны состояться президентские выборы, а в 2025 году - парламентские.