Путин простился с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с последним Генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым.

В четверг, 1 сентября 2022 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал СМИ о том, что Владимир Путин посетил Центральную клиническую больницу Москвы, где попрощался со скончавшимся 30 августа экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

Песков уточнил, что Путин возложил цветы к гробу политика с мировым именем сегодня, так как в день официальной гражданской панихиды, которая состоится 3 сентября, президент России не сможет посетить траурную процессию из-за плотного рабочего графика.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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