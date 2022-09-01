Кремль: Путин не будет присутствовать на похоронах Горбачева

Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах последнего советского лидера Михаила Горбачева в субботу из-за ограничений по графику, сообщили в Кремле.

На своем регулярном брифинге с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России отдал дань уважения в четверг утром, посетив Центральную клиническую больницу Москвы, где во вторник в возрасте 91 года скончался Горбачев.

Вчера российские информационные агентства сообщили, что похороны Горбачева состоятся в субботу в московском Колонном зале, в том же месте, где тело Иосифа Сталина было выставлено на всеобщее обозрение после его смерти в 1953 году.

Источники сообщили агентству "Интерфакс", что не было никаких планов по организации государственных похорон бывшего советского президента.

В среду днем Кремль нарушил свое молчание по поводу смерти Горбачева официальным заявлением Путина, который охарактеризовал его как “политика и государственного деятеля, оказавшего огромное влияние на ход мировой истории”.