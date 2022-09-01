Ученые научились диагностировать эпилепсию за пять минут

Выявить это заболевание теперь можно будет по результатам электроэнцефалографии.

Новый метод диагностирования эпилепсии разработали в Санкт-Петербургском Государственном университете. Его точность достигает 80 %.

В данный момент новый алгоритм проходит доклинические испытания.

Ранее эпилепсию не всегда удавалось диагностировать вовремя, поскольку не у всех заболевших приступы заболевания сопровождались судорогами.

Предсказать заранее возникновение приступа было невозможно, поскольку он напоминал собой внезапно накатывающееся цунами.

Но именно этот момент и был положен в основу новой методики диагностирования эпилепсии. Дело в том, что электроэнцефалограмма позволяет уловить усиление шума, который улавливается накануне эпилептического разряда.

Также она регистрирует распределение энергии электрической активности мозга.

Процедура ЭЭГ позволит диагностировать наступление эпилептических припадков в максимально сжатые сроки, что значительно облегчит страдания людей, больных этим недугом.