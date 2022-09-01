Реактор на Запорожской АЭС остановлен из-за минометного обстрела

По данным украинского оператора «Энергоатом», один из двух действующих реакторов Запорожской АЭС был остановлен после обстрела «со стороны России».

«Аварийная система была активирована после минометного обстрела, и реактор № 5 был остановлен. Реактор №6 продолжает вырабатывать электроэнергию, необходимую АЭС для собственной работы», -сообщает оператор. Запорожская АЭС расположена непосредственно на реке Днепр и состоит из шести водо-водяных реакторов.

По сообщению российского информационного агентства ТАСС, город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, обесточен.

Администрация города атомщиков сообщила, что в городе нет электричества. Однако это не повод для отмены запланированного визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).