Реактор на Запорожской АЭС остановлен из-за минометного обстрела
По данным украинского оператора «Энергоатом», один из двух действующих реакторов Запорожской АЭС был остановлен после обстрела «со стороны России».
«Аварийная система была активирована после минометного обстрела, и реактор № 5 был остановлен. Реактор №6 продолжает вырабатывать электроэнергию, необходимую АЭС для собственной работы», -сообщает оператор. Запорожская АЭС расположена непосредственно на реке Днепр и состоит из шести водо-водяных реакторов.
По сообщению российского информационного агентства ТАСС, город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, обесточен.
Администрация города атомщиков сообщила, что в городе нет электричества. Однако это не повод для отмены запланированного визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Опубликовано: Тарас Медведев
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