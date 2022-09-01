Пугачева призналась, что хочет «набить морду одному человеку»
Журналисты успели пообщаться с певицей после линейки в Первой Московской гимназии, и Примадонна заявила, что хочет свести с обидчиком счеты.
Народная артистка России сдержала свое слово и привезла детей на родину учиться. Лиза и Гарри в этом году пошли в 3-й класс Первой Московской гимназии, уточняет Космополитен.
К белому лимузину, в котором прибыла Примадонна, подошли журналисты. Заметив их, певица смутилась. «Я всех поздравляю с наступающим... Ой, с новым учебным годом!» — поправила саму себя Примадонна.
73-летняя звезда заверила, что сын и дочь, прожив за границей полгода, в школу пошли с радостью. Она также призналась, что не помогает детям делать уроки, Лиза и Гарри делают их сами.
Кроме того, добавила звезда, сын и дочь занимаются музыкой и шахматами. В ответ на вопрос, зачем она вернулась в Москву, Пугачева неожиданно ответила: «Морду набить одному человеку».
Имени обидчика Алла Борисовна при этом не назвала. Как напоминает КП, весной легендарная певица поскандалила с протоиереем Андреем Ткачевым. Тогда священник эмоционально высказался в ее адрес, приравняв звезду к нечистой силе.
Примадонна в ответ не смолчала. «Рано радуешься, Андрюша, - сказала она. - Каникулы, отпуск, лечение не считаются эмиграцией. Когда вернусь, разберемся. Схожу в твою церковь, помолюсь за тебя. Богохульник», — сказала Пугачева.
Муж артистки Максим Галкин сейчас гастролирует по миру. В Россию он не может вернуться из-за опасения возбуждения в его отношении уголовного дела по факту дискредитации российской армии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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