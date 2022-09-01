Пугачева призналась, что хочет «набить морду одному человеку»

Журналисты успели пообщаться с певицей после линейки в Первой Московской гимназии, и Примадонна заявила, что хочет свести с обидчиком счеты.

Народная артистка России сдержала свое слово и привезла детей на родину учиться. Лиза и Гарри в этом году пошли в 3-й класс Первой Московской гимназии, уточняет Космополитен.

К белому лимузину, в котором прибыла Примадонна, подошли журналисты. Заметив их, певица смутилась. «Я всех поздравляю с наступающим... Ой, с новым учебным годом!» — поправила саму себя Примадонна.

73-летняя звезда заверила, что сын и дочь, прожив за границей полгода, в школу пошли с радостью. Она также призналась, что не помогает детям делать уроки, Лиза и Гарри делают их сами.

Кроме того, добавила звезда, сын и дочь занимаются музыкой и шахматами. В ответ на вопрос, зачем она вернулась в Москву, Пугачева неожиданно ответила: «Морду набить одному человеку».

Имени обидчика Алла Борисовна при этом не назвала. Как напоминает КП, весной легендарная певица поскандалила с протоиереем Андреем Ткачевым. Тогда священник эмоционально высказался в ее адрес, приравняв звезду к нечистой силе.

Примадонна в ответ не смолчала. «Рано радуешься, Андрюша, - сказала она. - Каникулы, отпуск, лечение не считаются эмиграцией. Когда вернусь, разберемся. Схожу в твою церковь, помолюсь за тебя. Богохульник», — сказала Пугачева.

Муж артистки Максим Галкин сейчас гастролирует по миру. В Россию он не может вернуться из-за опасения возбуждения в его отношении уголовного дела по факту дискредитации российской армии.