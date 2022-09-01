Правительство ФРГ арендует еще один терминал сжиженного газа
Германия получит пятый арендованный государством терминал для перевалки сжиженного природного газа (СПГ).
Германия арендовала очередной терминал СПГ, сообщило Федеральное министерство экономики в Берлине.
Старт запланирован на следующую зиму, т.е. на 2023/2024 годы. При этом должны быть созданы возможности для приемки зеленого водорода.
Ранее минэкономики Германии сообщило, что наполнение газовых хранилищ проходит с опережением графика и достигло 85 процентов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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