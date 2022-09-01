Шахназаров причислил Гудкова к «голубой тусовке» за песню «Я узкий»

Журналист Михаил Шахназаров в своем YouTube-шоу «Полный Абзац» раскритиковал юмориста Александра Гудкова за его пародию на клип «Я русский» от SHAMAN.

Шахназаров заявил, что Гудков принадлежит к «омерзительной до безобразия голубой тусовке», о чем, по его словам, все знают.

Журналист даже сочинил четверостишие о Гудкове. В нем шоумен назван «до боли плоским, но распиаренным».

Михаил Шахназаров напомнил, что Гудков стал автором клипа Светланы Лободы под названием «Детка хочет бум-бум».

Он сказал, что подобное могла снять исключительно «субстанция», ненавидящая женщин в целом.

Пародия Гудкова на песню Шамана называется «Я узкий». Клип вышел совсем недавно, но уже получил широкий резонанс.

Но и песня Шамана (настоящее имя – Ярослав Дронов) «Я русский» практически сразу после релиза возглавило тренды YouTube.

Александр Гудков стал известен, благодаря КВН. Он выступал в составе команды «Федор Двинятин». В последние годы Гудков работал на Первом канале в телешоу «Вечерний Ургант».