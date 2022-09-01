Шахназаров причислил Гудкова к «голубой тусовке» за песню «Я узкий»
Журналист Михаил Шахназаров в своем YouTube-шоу «Полный Абзац» раскритиковал юмориста Александра Гудкова за его пародию на клип «Я русский» от SHAMAN.
Шахназаров заявил, что Гудков принадлежит к «омерзительной до безобразия голубой тусовке», о чем, по его словам, все знают.
Журналист даже сочинил четверостишие о Гудкове. В нем шоумен назван «до боли плоским, но распиаренным».
Михаил Шахназаров напомнил, что Гудков стал автором клипа Светланы Лободы под названием «Детка хочет бум-бум».
Он сказал, что подобное могла снять исключительно «субстанция», ненавидящая женщин в целом.
Пародия Гудкова на песню Шамана называется «Я узкий». Клип вышел совсем недавно, но уже получил широкий резонанс.
Но и песня Шамана (настоящее имя – Ярослав Дронов) «Я русский» практически сразу после релиза возглавило тренды YouTube.
Александр Гудков стал известен, благодаря КВН. Он выступал в составе команды «Федор Двинятин». В последние годы Гудков работал на Первом канале в телешоу «Вечерний Ургант».
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Плохой холестерин можно снизить обычной прогулкой на свежем воздухе
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Ученые объяснили, почему чай называется напитком долгожителей
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину