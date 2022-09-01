Разведка США: России не хватает солдат для эффективного проведения СВО, вербуют даже заключенных
По данным американской разведки, Россия не может мобилизовать достаточно солдат для войны в Украине., сообщает DPA.
«Российские военные испытывают серьезную нехватку войск в Украине», — заявил на условиях анонимности представитель американской разведки, знакомый с этим вопросом.
Минобороны России пытается вербовать вооруженные силы, «в том числе за счет принуждения раненых солдат к возвращению в боевые действия, найма личного состава из частных охранных предприятий и выплаты добровольцам премий».
У разведки США имеются «заслуживающие доверия сведения» о том, что в России «вероятна также вербовка осужденных преступников в обмен на помилование и финансовую компенсацию».
Опубликовано: Тарас Медведев
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