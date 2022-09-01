Тина Канделаки сделала комплимента Баскову назвав его отечественным Трампом

Российская журналистка Тина Канделаки активно высказала поддержку идеи Николая Баскова сформировать российскую музыкальную ассоциацию.

Своим мнением поделилась в Telegram-канале и сделала артисту комплимент, назвав его «отечественным Трампом».

«Я всегда знала в то, что Николай будет активным не только в своем творчестве, но еще и для развития российской культуры. Это похвально», — написала звезда в блоге.