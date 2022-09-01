Тина Канделаки сделала комплимента Баскову назвав его отечественным Трампом
Российская журналистка Тина Канделаки активно высказала поддержку идеи Николая Баскова сформировать российскую музыкальную ассоциацию.
Своим мнением поделилась в Telegram-канале и сделала артисту комплимент, назвав его «отечественным Трампом».
«Я всегда знала в то, что Николай будет активным не только в своем творчестве, но еще и для развития российской культуры. Это похвально», — написала звезда в блоге.
Опубликовано: Силивончик Алина
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