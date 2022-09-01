Надежда Бабкина рассказала об ужасных впечатлениях от Мариуполя
Надежда Бабкина поделилась впечатлениями о своей поездке в ДНР и посещении Мариуполя по пути в Володарское.
Она сказала, что город практически стерт с лица земли и назвала все увиденное «страшным зрелищем».
Певица отметила, что принять и осознать разрушения просто невозможно, отдельно рассказав о жутких развалинах драматического театра.
Однако это не помещало ей провести фотосессию на фоне развалин. При этом она выразила надежду на то, что со временем город будет восстановлен.
Свою поездку в ЛНР Надежда Бабкина объяснила желанием поддержать российских солдат и мирных жителей.
Во время концерта она исполняла песни как на русском, так и на украинском языках и призывала сохранить культурное наследие Украины.
В соцсетях Бабкина рассказала, что в ЛНР ее и ее музыкальный коллектив принимали восторженно, в зале был настоящий аншлаг.
Она написала, что хотела поднять настроение местным жителям, помочь им развеяться и считает, что это ей удалось.
Опубликовано: Светлана Репина
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